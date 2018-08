Deel dit artikel:











Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam: ook straten moeten rookvrij Rokers bij de ingang van het ziekenhuis

Een plan voor rookvrije buitenterreinen was er al, nu willen het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium ook een rookverbod voor drie straten in de omgeving. Daar hebben het ziekenhuis en de twee scholen zelf om gevraagd in een brief aan burgemeester Aboutaleb, schrijft het AD.

Als de briefschrijvers hun zin krijgen komt er een rookverbod voor de Zimmermanweg, de Wytemaweg en de hoek van Museumpark. Het plan valt niet in goede aarde bij enkele rokende medewerkers van het Erasmus MC vrijdagochtend. "Ik begrijp wel dat ze een bepaald gedeelte willen afsluiten voor de rokers, maar dat ze echt een heel gebied hier voor het Erasmus MC willen verbieden om te roken vind ik zelf belachelijk", zegt een van de rokers op een bankje voor de ingang van het ziekenhuis. Lees ook: Ook buiten roken mag niet meer op de Hogeschool Rotterdam Nu staat er nog een rookhok bij de ingang van het ziekenhuis, maar die is te klein, er zijn geen bankjes, en voor sommige patiënten is het te ver lopen volgens de medewerkers. De gemeente Rotterdam denkt nog na over het verzoek van het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium voor een rookverbod in de buurt, maar zou er positief tegenover staan.