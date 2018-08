Kitten Kitty maakt het goed!

Ze loopt nog wel een beetje mank, maar naar omstandigheden gaat het goed met Kitty. De kitten werd zwaargewond en vastgebonden aan een hek gevonden. "Eigenlijk doet ze het prima", zegt Nanda Kleinjan van Dierenkliniek Rotterdam op Radio Rijnmond.

Kitty werd tweeënhalve week geleden geopereerd. "Ze had vrij forse verwondingen, ze had de groeischijf in haar achterpootje gebroken, haar elleboog en haar borstbeen gebroken. En de huid van haar lip was afgescheurd aan de onderkin", soms Nanda op.

"Naar verwachting zal ze helemaal genezen. Ze is nog kitten, die groeischijf zorgt ervoor dat de lengtegroei optimaal gaat verlopen. Als die beschadigd is, is het altijd een risico dat het pootje wat korter blijft aan die kant", legt Nanda uit.

Bijzonder is dat Kitty nooit schuw is geweest volgens de verzorgen. "Ze is altijd heel lief geweest. Ze maakt de indruk van een doodnormaal kitten."

Er is inmiddels een nieuw baasje gevonden voor Kitty. Over een aantal weken mag ze naar haar nieuwe huis.