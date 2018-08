Deel dit artikel:











Waterschap houdt slootwater op peil met noodpompen

Door de aanhoudende droogte staat het water in de sloten lager dan normaal. Voor het gemaal dat normaal water de polder in pompt, ligt een muur van slib. Het waterschap Hollandse Delta heeft donderdag noodpompen geplaatst om het water in de sloten op peil te houden.

De pompen staan bij de Oosthaven in de Dordtse Biesbosch, de Albrandswaard en bij Piershil in de Hoeksche Waard. Ze brengen rivierwater in de sloten, zodat de boeren hun land voorlopig kunnen beregenen. Ook komt er zo zuurstof in het slootwater voor de vissen. Het waterschap Hollandse Delta kan niet garanderen dat ze voldoende rivierwater in de sloten kunnen blijven pompen, zegt Lies Struik van het Waterschap: "Wij zijn natuurlijk wel afhankelijk van de rivieraanvoer. Bij Lobith gaat de aanvoer toch wel wat minder worden. Op een gegeven moment hebben wij het ook niet meer."