Vijf tips om veilig zwemwater te herkennen

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat zwemwater steeds vaker vervuild is. Maar hoe herken je eigenlijk of je veilig in het water kunt zwemmen? Wij geven je vijf tips.

1: Is het een officiële zwemlocatie?

Bij (stilstaande) wateren die niet als officiële zwemlocatie zijn aangewezen, wordt niet onderzocht of het veilig is om daar te zwemmen. Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van het water, maar ook of de waterbodem niet gevaarlijk is. Helemaal onderaan dit bericht kun je zien welke wateren officiële zwemlocaties zijn.

2: Kan ik ook in een rivier of kanaal zwemmen?

Natuurlijk kan het, de vraag is of het ook verstandig is. En dat is het niet. In rivieren en kanalen is sprake van stroming. Die kan per plek verschillen en daar kun je als zwemmer door verrast worden.

Daar komt bij dat de waterstanden door de droogte uitzonderlijk laag zijn. De kans is groot dat het enige deel van de rivier waar nog water te vinden is, de vaargeul voor boten is. Zwemmen in de vaargeul is niet alleen verboden, maar ook levensgevaarlijk.

De stroming blijft na het passeren van een schip nog minutenlang onvoorspelbaar. Ook ziet de schipper je waarschijnlijk niet.

3: Moet ik troebel water vermijden?

Troebel water betekent niet automatisch dat het water vervuild is. Kijk bijvoorbeeld naar de zee, dat water is ook troebel. De helderheid van het water hangt af van de bodem.

Heb je een rotsbodem, dan is het water vaak helder. Is de bodem van zand, dan zweeft dat al snel door het water, waardoor je er minder goed doorheen kunt kijken.

4: Hoe herken ik blauwalg?

Blauwalgen zijn met het blote oog alleen te herkennen als ze kolonies of drijflagen vormen. De meeste blauwalgen hebben een groene kleur, maar er zijn ook soorten die roodbruin of bruingroen zijn. Meer info vind je op de site van Rijkswaterstaat . Als het water een vreemde kleur heeft of stinkt, ga er dan niet zwemmen en meldt dit direct bij de waterbeheerder.

5: Hoe weet ik of het water onlangs is getest?

De beste manier om te weten of het zwemwater onlangs is getest én veilig is, is door gebruik te maken van de nationale zwemwater-site. Daar is van alle officiële zwemlocaties te zien of het water veilig is, of er een waarschuwing geldt, of dat er een negatief zwemadvies geldt. Je kunt de kaart hieronder raadplegen.

Extra: Wat moet ik doen als ik toch in aanraking ben gekomen met blauwalg?

Je merkt meestal zo'n twaalf uur na het zwemmen dat je in aanraking bent geweest met blauwalg. Je krijgt dan last van hoofdpijn, maagkramp, misselijkheid, braken, diarree of koorts. Je hebt ook kans op uitslag op je huid en een geïrriteerde keel, ogen, neus of lippen.

Ga onder de douche staan en spoel je goed af. Het is sowieso aan te raden om dit te doen na zwemmen in natuurwater, ook als je geen symptomen vertoont van aanraking met blauwalg.

Verergeren de symptomen, houden deze aan of heb je blauwalg binnengekregen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts of ga langs een ziekenhuis.

Hier kun je wel / niet veilig zwemmen: