Zwemwater vaker vervuild met blauwalg

Het aantal vervuilde zwemwateren is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Dat meldt de NOS vrijdag op basis van meerjarencijfers van de provincies.

Dit jaar staat het aantal landelijke zwemwaarschuwingen al op 150, tegenover 77 meldingen in 2016. In onze regio is het aantal wateren waar zwemmen wordt afgeraden op twee handen te tellen.

Het aantal waterschappen met problemen met de waterkwaliteit, vooral vissterfte, is sinds vorige week verdubbeld. Dit komt door de enorme droogte en de hoge temperaturen.

Of deze stijging door gaat zetten, is volgens Rijkswaterstaat lastig te zeggen. Toch denken deskundigen bij de NOS dat zeker de problemen met blauwalg erger gaan worden: "Blauwalg doet het goed bij hitte en de verwachting is dat we meer hete zomers krijgen."