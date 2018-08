Deel dit artikel:











Talent Harroui langer bij Sparta Abdou Harroui

Abdou Harroui heeft zijn contract bij Sparta met een jaar verlengd. De talentvolle middenvelder is nu tot de zomer van 2021 aan de club verbonden. Harroui maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Sparta in de uitwedstrijd bij AZ.

Harroui werd door toenmalig trainer Dick Advocaat in januari aan de selectie toegevoegd nadat hij indruk had gemaakt tijdens het trainingskamp in Spanje. Harroui speelde vorig seizoen met name in Jong Sparta. Eerder wist de Kasteelclub al talent Dervisoglu langer aan zich te binden.