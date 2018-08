Familie Flodder vaart mee met Varend Corso

Johnny, Kees, Kees, opa, Sjakie en uiteraard Ma Flodder. Ze stappen dit weekend allemaal op een van de boten van Hoek van Holland voor het Varend Corso. En dat past precies bij het thema van dit jaar: Helemaal Hollands.

Flodder was in de jaren '90 te zien op tv. Ook tegenwoordig worden er nog herhalingen uitgezonden van de serie over de markante familie uit de fictieve wijk Zonnedael.

Voor de gelegenheid is de Hoekse boot die dit weekend onderdeel uitmaakt van het Varend Corso, omgetoverd tot roze cadillac. Met roze rozen, gerbera's en gladiolen lijkt de boot nu net de auto waar Johnny Flodder in de serie altijd in reed. "Onze bloemist heeft zich aardig uitgeleefd", zegt Roald Koornneef van de stichting Corsoboten Hoek van Holland.



Hij bouwt voor de vierde keer mee aan de Hoekse boot. "Ik schat de boot zo'n twaalf tot dertien meter lang", zegt Koornneef. Daarvoor kreeg hij de nodige hulp. "Mijn familie is een grote partij die meebouwt, maar we hebben ook een breed team. Met veel mensen bij elkaar moet je dit doen."

De voorbereidingen begonnen eind vorig jaar al. "Dan krijgen we de thema's binnen en gaan we brainstormen, Maar de echte vaardagen zijn vrijdag, zaterdag en zondag. Dat zijn die dagen dat er gemiddeld zo'n 500 duizend man langs de waterkanten staat en ons toejuicht. Dat is hetgeen waar je het eigenlijk voor doet. Het is zo mooi om die mensen te zien glunderen als je komt aanvaren."