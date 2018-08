Deel dit artikel:











Groot tekort aan vrijwilligers Dierenambulance Ineke Hoek van de Dierenambulance Goeree Overflakkee

De Dierenbescherming kampt met een tekort aan vrijwilligers voor de dierenambulance. In een noodkreet op Facebook luidt medewerkster Ineke Hoek uit Ouddorp de noodklok. "We draaien nu 24-uursdiensten omdat we te weinig bezetting hebben. Dat is eigenlijk niet vol te houden."

Het maakt de vrijwilligster bij dierenambulance Goeree-Overflakkee.verdrietig en boos dat mensen afgeven op de dierenambulance wanneer er geen beschikbaar is: "Mensen die commentaar geven en denken dat de hulp hard nodig is, waarom geef je jezelf niet op?" Kar trekken Het is volgens Ineke een klein handje vol vrijwilligers dat de kar moet trekken. Op Goeree-Overflakkee zijn nu zeven vrijwilligers. Ze willen zeker het dubbele, zodat vrijwilligers diensten van acht uur kunnen draaien. Het is volgens Ineke een klein handje vol vrijwilligers dat de kar moet trekken. Op Goeree-Overflakkee zijn nu zeven vrijwilligers. Ze willen zeker het dubbele, zodat vrijwilligers diensten van acht uur kunnen draaien. Na de oproep hebben drie mensen zich gemeld. "We hebben moed, we denken wel dat er meer komen", zegt Ineke hoopvol. Als vrijwilliger heb je niet veel meer nodig dan een gewoon rijbewijs en liefde voor dieren en mensen. "Je rolt er vanzelf in", stelt Ineke gerust. Er zijn cursussen beschikbaar. Dieren in nood Door het tekort,komt het nu voor dat er voor dieren in nood geen directe hulp is. "De kat die ik straks ga ophalen, daar hadden we eigenlijk gelijk moeten zijn. Ik hoop niet dat het te laat is", verzucht de vrijwilliger uit Ouddorp. Door het tekort,komt het nu voor dat er voor dieren in nood geen directe hulp is. "De kat die ik straks ga ophalen, daar hadden we eigenlijk gelijk moeten zijn. Ik hoop niet dat het te laat is", verzucht de vrijwilliger uit Ouddorp. Het vrijwilligerstekort is volgens haar een landelijk probleem. "Rotterdam kampt ermee, Vlaardingen, en Drechtsteden. Alsjeblieft mensen, meld je aan bij de dierenambulance, we hebben jullie hard nodig."