Stadsbeiaardier speelt een ander melodietje in Maassluis

Al sinds 1975 verzorgt hij de muziek die uit de Groote Kerk van Maassluis komt: stadsbeiaardier Gerard de Waardt. Ook vrijdagavond mag hij van zich laten horen, als voorprogramma van het MeezingSpektakel in het centrum van Maassluis.

En dat is een iets ander genre dan wat hij normaal gesproken uit zijn beiaardklavier met 47 klokken laat horen. Vrijdagavond worden er namelijk voornamelijk Hollandse nummers meegezongen. "Ik speel normaal gesproken een ander soort muziek, maar ik vind de beiaard eigenlijk wel een democratisch instrument", zegt De Waardt.

"Je kunt er eigenlijk alles op spelen. De naam smartlap klinkt misschien denigrerend, maar het zijn wel luister- en meezingliedjes die melodieus van aard zijn." Vrijdagavond staan er onder meer meezingers van Guus Meeuwis op het programma van de stadsbeiaardier.

De Waardt speelt de muziek vanuit de toren van de Groote Kerk van Maassluis en zit daardoor zo'n 65 meter hoger dan zijn publiek. Zijn muziek is dan uiteraard niet alleen te horen voor de mensen die bij het MeezingSpektakel aanwezig zijn, maar ook voor mensen die buiten het centrum van Maassluis wonen.

"Soms denk je wel dat je ongevraagd je muziek uitstrooit over de bevolking", zegt De Waardt. "Want als het waait, hoor je het heel ver. Maar in 99 procent van de gevallen krijg ik positieve reacties."

Zelf kijkt de stadsbeiaardier uit naar het moment dat hij vrijdagavond van zich mag laten horen. "Ik vind het eerlijk gezegd een hele eer." Tussen 19:00 uur en 20:00 uur verzorgt Gerard de Waardt het voorprogramma van het MeezingSpektakel in Maassluis.