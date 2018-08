Door een stroomstoring zaten vrijdag aan het begin van de middag 1500 huishoudens in de Dordtse wijk Krispijn zonder stroom.

Even na 12:30 uur was de stroomstoring verholpen door monteurs van netbeheerder Stedin. Alle klanten hebben weer stroom. De oorzaak was een kapotte elektriciteitskabel.

De storing was in de omgeving van de Mauritsplaats bij het Weizigtpark.