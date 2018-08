Deel dit artikel:











Boze bewoners Drakenburg bijgepraat door Vestia na drugsvondst Boze bewoners Drakenburg bijgepraat door Vestia na drugsvondst

Een groep van vijftig bewoners is vrijdagochtend door woningcorporatie Vestia bijgepraat over de politie-invallen in appartementencomplex Drakenburg in Rotterdam-Zuidwijk. “Het is hier een teringzooi.”

Afgelopen week vonden er twee invallen plaats in Drakenburg. In één van de woningen vond de politie dertien kilo crystal meth met een straatwaarde van 2 miljoen euro. Ook werden er eerder twee hennepkwekerijen opgerold in de flat. “Mijn meest prangende vraag is hoe dit heeft kunnen gebeuren”, zegt een bewoner tijdens een discussie met Vestia. “Hoe kan het dat criminelen zo’n flat huren?” Controle “Alle gegevens die de verhuurders ons hadden aangedragen klopten”, vertelt een medewerker van Vestia aan de bewoners. “Wij checken de gegevens die we opvragen bij de bewoners, zoals het inkomen. Maar in verband met privacy hebben wij ook te maken met grenzen.” “Alle gegevens die de verhuurders ons hadden aangedragen klopten”, vertelt een medewerker van Vestia aan de bewoners. “Wij checken de gegevens die we opvragen bij de bewoners, zoals het inkomen. Maar in verband met privacy hebben wij ook te maken met grenzen.” Toch nemen bewoners geen genoegen met het antwoord. Waarom controleren jullie de woningen niet als wij een melding maken van verdachte situaties?”, vraagt een bewoner door. “Als we een melding krijgen, gaan we meerdere keren langs”, zegt Vestia tijdens de bijeenkomst. “Als er niet wordt opengedaan, sturen we een brief om in contact te komen. Maar een deur openbreken mag niet. Dat mag alleen de politie op basis van onderzoek." Bewonerscommissie Naast medewerkers van Vestia waren mensen van de Gemeente Rotterdam en een wijkagent bij de bijeenkomst aanwezig. Vestia heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat ze graag zien dat er een bewonerscommissie wordt opgericht om klachten van bewoners te behandelen. Naast medewerkers van Vestia waren mensen van de Gemeente Rotterdam en een wijkagent bij de bijeenkomst aanwezig. Vestia heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat ze graag zien dat er een bewonerscommissie wordt opgericht om klachten van bewoners te behandelen. “Wij zouden hier een mooie oude dag hebben, maar het is hier een één grote teringzooi”, zegt een bewoner. “Ik hoop dat het goed komt.”