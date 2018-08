Rotterdamse baggeraar gaat windmolens bouwen in Friesland

Het Rotterdamse waterbouwbedrijf Van Oord en duurzaam energiebedrijf Siemens Gamesa mogen het Windpark Fryslân gaan bouwen. Er komen 89 windturbines van 4,3 MW in het Friese deel van het IJsselmeer, naast de Afsluitdijk.

Van Oord is verantwoordelijk voor de funderingen en de kabels van het windpark in het water. Siemens Gamesa, een bedrijf in hernieuwbare energie, gaat het park na de aanleg minimaal zestien jaar onderhouden.

De definitieve contracten, met een waarde van 500 miljoen euro, worden waarschijnlijk later dit jaar ondertekend. De bouw start in 2019, in 2021 moet het park werken.

De provincie Friesland wil in 2020 dat 16% van het energieverbruik uit duurzame bronnen komt, zoals windmolen.

De as van de turbines komt op 109 meter hoogte, de tiphoogte is 174 meter.