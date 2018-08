Deel dit artikel:











Breinburg: 'Ik moet snel aanhaken bij de groep' Gregor Breinburg

Gregor Breinburg hoopt snel aan te haken bij Sparta. De middenvelder werd donderdagmiddag vastgelegd door de Kasteelclub, hij was transfervrij. Breinburg speelde vier jaar bij NEC. "Er was interesse uit de eredivisie en het buitenland, maar Sparta was concreet en wilde mij graag hebben."

De 26-jarige speler had dus meerdere opties. "Door omstandigheden wil ik een extra jaar in Nederland blijven. Het buitenland blijft een droom. Ik wil nu alles geven, scherp zijn. De andere spelers hebben een voorsprong, ik moet dat zo snel mogelijk in halen. Snel aanhaken bij de groep." Zaterdag kunnen fans ook kennismaken met Breinburg tijdens de Familiedag. De ploeg van trainer Henk Fraser speelt dan ook een oefenwedstrijd tegen SC Cambuur. Dat duel begint om 13.00 uur. De uitzending van Radio Rijnmond Sport start een uur later.