Politie: niets gevonden bij tweede inval seniorencomplex Drakenburg

Donderdag deed de politie voor de tweede keer in de week een inval in het Rotterdamse seniorencomplex Drakenburg. De politie zegt vrijdag tegen RTV Rijnmond dat er niets verdachts is aangetroffen.

Agenten forceerden naar aanleiding van tips van omwonenden de deur van een woning op de vierde etage. Vorige week werd in een van de appartementen van de flat in Rotterdam-Zuidwijk ruim dertien kilo crystal meth gevonden. Vrijdagmorgen hield Vestia een bijeenkomst voor boze bewoners. "Wij zouden hier een mooie oude dag hebben, maar het is hier een één grote teringzooi", zei een van de bewoners.