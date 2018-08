Rotterdamse verdachte van moord langer in voorarrest

De man uit Rotterdam die wordt verdacht van het doden van een 22-jarige vrouw in Hilversum, blijft nog zeker negentig dagen in voorarrest. Dat meldt NH Nieuws.

De vrouw is op 9 juli levenloos gevonden in een huis in een woning in Hilversum. Zij was toen vermoedelijke al enkele dagen dood. Volgens de politie is het misdrijf mogelijk het gevolg van problemen in de relationele sfeer.

Het lichaam van de vrouw is ontdekt toen buren een sissend geluid hoorden en contact opnamen met de hulpdiensten. Het zou volgens de politie direct duidelijk zijn geweest dat de vrouw, die uit Maastricht komt, slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord of anders doodslag. De eveneens 22-jarige verdachte heeft zichzelf begin juli geprobeerd van het leven te beroven door op de A27 voor een auto te springen. Hij raakte hierbij gewond.