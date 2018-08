Waar zijn de vlinders? Chris Natuurlijk heeft zaterdag het antwoord

Hoe kun je het weekend nou beter beginnen dan met Chris Natuurlijk? Met zaterdag de volgende onderwerpen:

Kamperen met een Crooswijkert

Chris inspecteert het Schuttersveld in Rotterdam, waar je eind augustus je tentje op kunt zetten bij Camping Crooswijk. En Olga van de receptie is nu al helemaal in de stemming.

Verder gaat ze kijken naar de bokslessen en de Crooswijk-safari, waarbij je misschien wel een echte Crooswijkert met natte t spot. Onze eigen Dave van der Wal is natuurlijk ook van de partij.

Waar zijn de vlinders!?!

Door de droogte is de tiende Tuinvlindertelling hard op weg de boeken in te gaan als de telling waarin de minste vlinders worden geteld. Gelukkig is er ook goed nieuws. Bijzondere soorten die normaal alleen in Zuid-Europa voorkomen, worden nu gezien in Rotterdamse tuinen!

Op de plaats rust!

Hoe train je een jachthond? Chris Natuurlijk kijkt in de polder hoe de training eraan toegaat bij een jachthond-kadet.

De magie van uilen

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten vertelt overen andere mooie boeken om te lezen.