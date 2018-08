Hannie van Leeuwen, het geweten van het CDA

Met de dood van voormalig Kamerlid Hannie van Leeuwen (1926-2018) verliest het CDA een kritische coryfee, die altijd loyaal bleef. Als 88-jarige was ze nog bereid om de gemeenteraad in te gaan. In Rotterdam.

Het is oktober 2010 als in de Arnhemse Rijnhal een grijze dame in een roze mantelpakje naar voren loopt. De zaal zit stampvol CDA-leden, die deze dag hun zegen moeten geven voor een omstreden regeerakkoord tussen CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV. Of niet.

De partij is diep verdeeld over de kwestie. Er hangt spanning in de lucht. Op een podium in de Rijnhal zitten CDA- coryfeeën als Henk Bleeker en Maxime Verhagen. Maar de dame in het roze mantelpakje loopt nog veel langer mee. Het is Hannie van Leeuwen. "Meneer de voorzitter, dit jaar ben ik 65 jaar actief", zegt ze aan het begin van haar betoog.

"Het is ook 65 jaar geleden dat ik een belofte heb gedaan", vervolgt ze. "De belofte om altijd te staan voor de vrijheid van godsdienst, meningsuiting, onderwijs. Tegen elke vorm van discriminatie. En tegen die achtergrond ben ik tegen de gedoogsteun. Ik kan die verantwoordelijkheid niet nemen."

Van Leeuwen oogst een daverend applaus. "Ik ben nog niet klaar", zegt ze met opgeheven vinger. En, later: "Ik stem vandaag tegen. Maar ik loop niet weg."

Het optreden in de Rijnhal is tekenend voor de rol die Van Leeuwen al decennialang speelt binnen het CDA: kritisch, maar loyaal. Ze neemt geen blad voor de mond, vindt vaak dat de christen-democraten een te rechtse koers varen, maar blijft trouw. Al besluit ze in 2010 wel uit het partijbestuur te stappen vanwege de flirt van het CDA met Geert Wilders.

'De moeder van de partij', is ze vaak genoemd. Of: 'het geweten van het CDA.' Marcus Bakker van de CPN bedacht ooit nog een andere naam voor haar: 'Straaljager Hannie', omdat ze vurig voorstander was van de aankoop van F16's en in haar tijd als Kamerlid altijd met kordate pas naar de interruptiemicrofoon beende.

Verzet

In haar betogen verwijst ze vaak naar een periode die haar leven onmiskenbaar heeft getekend: de Tweede Wereldoorlog. De waarden waarvoor toen is gevochten zijn haar heilig, vanuit een gereformeerd perspectief. "Als je de C van CDA niet invult, heeft het geen zin de partij te laten voortbestaan."

Ze is veertien en woont in Delft als de oorlog uitbreekt. Een jaar later zit ze bij het verzet. Niet uit eigen beweging, maar omdat haar vader - een verzetsman - haar dat opdraagt. "Een vriend van hem zocht een koerierster. Toen antwoordde mijn vader: dat kan Hannie wel doen. En als je vader iets zei, dan deed je dat in die tijd."

Van Leeuwen komt terecht bij Albrecht Hollands Glorie, een militaire spionagegroep. Op een fiets met houten banden rijdt ze heen en weer tussen Den Haag en Rotterdam. Onder haar kleding heeft ze militaire kaarten tegen haar lijf geplakt. Ook bezorgt ze de verzetskranten Trouw en Op Wacht.

In een school vlakbij haar huis in Delft zijn Duitsers ingekwartierd. "Dus het was nog vrij gevaarlijk ook. Over die tijd praat ik maar liever niet meer", zegt ze in 2014 tegen Radio Rijnmond. "Dat heb ik toch een beetje verdrongen. Je hebt toen zoveel narigheid gezien en meegemaakt."

Een heel enkele keer is ze kwetsbaar, laat ze haar pantser zakken en vertelt ze dat de jongen op wie ze heel erg verliefd was door de Duitsers is gefusilleerd.

Maar ook: "Niet alle verzetslieden waren brave broeders en brave zusters, als je begrijpt wat ik bedoel. In de illegaliteit is het nodige gebeurd dat niet door de beugel kon, onder andere op zedelijk gebied. Veel te jong zijnde heb ik daar een litteken door op gelopen. Dat resulteerde in een beduchtheid door mannen. ( ) Toen de wond geheeld was, bleken mijn mooiste jaren voorbij."

En: "De oorlog heeft mensen van mijn generatie onze jeugd ontnomen."

Minderwaardigheidscomplex

In 1966 komt Van Leeuwen voor de ARP (voorloper van het CDA) in de Tweede Kamer. Ze is geroerd als ze gevraagd wordt en kampt met een minderwaardigheidscomplex. Haar broers hebben mogen studeren. Zij niet.

Pa Van Leeuwen verdient als onderwijzer niet genoeg geld om nóg een studie te bekostigen. En bovendien: Hannie zal toch gaan trouwen en kinderen krijgen. "Ik ben alleen naar de mulo geweest. Daarna moest ik voor mijn moeder zorgen, die vaak ziek was."

Ze vraagt zich af of ze het gaat redden in de Kamer, tussen "alle knappe koppen." Maar dat blijkt bijzonder goed te gaan. Van Leeuwen valt op door haar eigenzinnigheid en haar scherpe formuleringen.

Ze bouwt een royaal politiek cv op: lid van de Tweede Kamer, lid van de Eerste Kamer, wethouder, burgemeester in Hazerswoude en Nootdorp, lid van het partijbestuur van het CDA. "Als vrijgezel heb ik de ideale omstandigheden gehad voor een leven in de politiek", zegt ze tegen een verslaggever van Vrij Nederland.

"Ik was liever wel getrouwd geweest en had liever wel kinderen gehad. Ik ben gek op kinderen. Maar je kunt als ongehuwde vrouw je liefde voor kinderen overal kwijt. Je kunt er een in de Derde Wereld adopteren. En ik heb een heleboel achterneefjes en - nichtjes. Ik heb een heel goede band met ze. Wat dat betreft heb ik niks te klagen."



Jenever

De laatste jaren van haar leven woont Van Leeuwen in een serviceflat aan de rand van Rotterdam. Ze kijkt uit over de weilanden en de Rotte. Maar achter de geraniums zit ze niet.

Het valt niet mee om een afspraak met haar te maken, klaagt een verslaggever. "De agenda van de 86-jarige staat nog altijd vol vergaderingen en spreekbeurten."

Toenmalig wethouder De Jonge vraagt haar in 2014 om lijstduwer te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in de stad. Het stemt haar vrolijk dat het juist jonge CDA'ers zijn die het toejuichen dat ze zich beschikbaar stelt.

Ze komt terecht op nummer 26 en als ze met voorkeursstemmen gekozen wordt dan wil Van Leeuwen - dan 88 jaar oud - nog best de politiek in, zegt ze. Zover komt het niet. Ze krijgt te weinig stemmen om een zetel te verwerven.

Een journalist van Vrij Nederland vraagt haar in 2005 hoe ze hoopt dat de mensen zich haar zullen herinneren. "Als een integere meid die geprobeerd heeft te woekeren met haar gegeven talenten. Dat lijkt me het mooist", antwoordt ze.

""Maar ik hoef geen lange speeches na mijn overlijden. Op mijn begrafenis zou ik iedereen een kruikje jenever willen geven - dat heb ik leren drinken in het verzet - en dan zou ik erbij willen zeggen: houd voor ogen dat je d'r bent om wat voor anderen te betekenen. En verder niks."