Politie pakt Rotterdammer op voor in coma slaan van Belg

De politie in Rotterdam heeft een 52-jarige man opgepakt voor een zware mishandeling tijdens een concert in Antwerpen. Het Belgische slachtoffer raakte in coma door de klap.

Tijdens het concert van dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike in december zou de Rotterdammer een klap hebben uitgedeeld. Daardoor raakte het slachtoffer bewusteloos. Hij liep een hersenbloeding en een schedelbreuk op. In het ziekenhuis raakte hij in coma.

Belgische en Nederlandse opsporingsprogramma's besteedden aandacht aan de mishandeling in het Sportpaleis. Op beelden in Opsporing Verzocht was te zien hoe een gespierde, lange man met een ontbloot bovenlijf een andere man slaat.

Het slachtoffer is inmiddels weer bij kennis. In april vertelde hij op de Belgische televisie dat hij op het punt stond om te trouwen. Inmiddels is hij arbeidsongeschikt, omdat hij constant hoofdpijn heeft. Hij ruikt en proeft niets meer en valt regelmatig flauw.

Dankzij anonieme tips kwam de politie uit in Rotterdam. Agenten herkenden de man op beelden.

Een Nederlandse rechter moet binnenkort besluiten of de Rotterdammer wordt uitgeleverd aan België.