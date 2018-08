Deel dit artikel:











Erasmusbrug korte tijd in storing Archieffoto: Leanne Gerritsen

De Erasmusbrug in Rotterdam is vrijdag korte tijd in storing geweest. De slagbomen gingen niet meer omhoog. Dat meldt de gemeente.

Volgens een woordvoerder was er een proefdraai van de brug, maar aan het einde van de test weigerden de slagbomen. De slagboom voor fietsers en voetgangers werd handmatig omhoog gedraaid. Alleen wegverkeer en trams konden er niet langs.