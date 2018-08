Waterschap maakt nieuwe inlaat Dordtse Biesbosch

Waterschap Hollandse Delta gaat bij de Oosthaven in de Dordtse Biesbosch een nieuwe inlaat maken om rivierwater in de polder te kunnen krijgen. Donderdag werd daar een noodpomp ingezet, omdat het waterpeil in de poldersloten te laag kwam te staan.

Oorzaak van het probleem is een enorme hoeveelheid baggerslib, dat buitendijks ligt bij het Johannes Vis Gemaal. Normaal pompt dat water uit de polder, maar nu het water uit de Nieuwe Merwede moet innemen blijkt dat vrijwel onmogelijk.

De lagere rivierstand legt letterlijk het probleem bloot. "Ik dacht eerst dat er ineens veel kroos op het water lag", zegt een verbaasde voorbijgangster, "maar het is helemaal drooggevallen. Ik kom hier al jaren langs, maar dit heb ik nog nooit gezien."

Nog slechts een miezerig straaltje rivierwater stroomt richting gemaal, de Dordtse Biesbosch in. "Dit kan echt niet", zegt boer Piet van der Eijk, "zoveel bagger bij het gemaal. Terwijl we juist nu extra water nodig hebben om het land te beregenen."

Zijn noodkreet is opgepakt. "We hebben onmiddellijk een noodpomp ingezet bij de Oosthaven om het water weer op peil te krijgen", zegt heemraad Lies Struik, "en we gaan snel met Rijkswaterstaat in gesprek over die bagger."

Het waterschap is verantwoordelijk voor baggerwerk binnendijks, maar buitendijks afhankelijk van Rijkswaterstaat. "We streven dus naar een dubbele oplossing, want in de toekomst zullen we vaker geconfronteerd worden met droogte en laag water."