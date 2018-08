Koeman en Gudde reiken Johan Cruijff Schaal uit

Eric Gudde en bondscoach Ronald Koeman reiken komende zaterdag de Johan Cruijff Schaal uit aan de winnaar van het duel tussen PSV en Feyenoord. In Eindhoven wordt om 18.00 uur afgetrapt door de regerend landskampioen en de bekerwinnaar.

Koeman, oud-trainer en speler van beide clubs, overhandigt zaterdag de schaal vanuit zijn rol als ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Gudde is sinds vorig jaar directeur betaald voetbal van de KNVB. Daarvoor was hij jarenlang directeur van Feyenoord.



PSV - Feyenoord is zaterdag uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van dat duel.