Sleegers: 'Uitgerekend Feyenoord, dat is echt mooi'

Feyenoord neemt het in de derde kwalificatieronde van de Europa League op tegen Trencin uit Slowakije. Een club waar veel Nederlanders onder contract staan. Eén van hen is Joey Sleegers, voormalig jeugdspeler van Feyenoord. "Uitgerekend tegen Feyenoord, dat is echt mooi", zegt de speler die in de Kuip nooit doorbrak.

Bij Trencin is Sleegers basisspeler. Dat was hij ook eerder deze week toen zijn club het Poolse Gornik Zabrze overtuigend uitschakelde. Tegen Feyenoord wordt het ongetwijfeld lastiger. "Het is de eerste keer dat Trencin tegen een Nederlandse ploeg speelt. We kunnen kijken waar we staan. Het wordt een zware wedstrijd voor ons."

Sleegers maakte nooit zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Wel is hij de club altijd blijven volgen. "Feyenoord heeft grote stappen gemaakt, ook financieel. Met betere spelers. Ze zijn kampioen geworden. Ik blijf altijd op de hoogte."

In de jeugd op Varkenoord speelde Sleegers onder andere met Tonny Vilhena, Jean-Paul Boëtius en Sven van Beek. "Ik heb nu nog geen contact met ze gehad, maar dat komt nog wel", lacht hij.

Via FC Eindhoven, NEC en VVV-Venlo vertrok Sleegers begin dit jaar naar Trencin. "Het gaat hier goed. Het was even wennen, de stap naar het buitenland. Maar ik heb veel minuten kunnen maken en sta in de basis."