'Hoek van Holland is de ideale cocktail van alles dat Nederland is'

Wat kenmerkt Hoek van Holland en de Hoekenezen? Volgens fotograaf Peter de Krom uit Hoek van Holland is dat lastig te omschrijven. "De Hoekenees is zoekende."

In Hoek van Holland ziet de fotograaf, die meerdere zilveren camera's won, het land op zijn kleinst. "Nederland is een heel maakbaar land. Alles is door de mens gemaakt en dat zien we hier ook. We staan nu op de plek waar in 1969 nog de zee ligt."

Dat maakbare komt nog steeds terug. In Hoek van Holland wordt nog volop gebouwd, tot onvrede van De Krom en andere Hoekenezen. Tegen de duinen aan zijn de afgelopen jaren allemaal houten blokhutjes verrezen.

"Voor toeristen is het fantastisch, die worden wakker met een fantastisch uitzicht.", zegt De Krom. "Ik had er wel veel moeite mee, en nog steeds. Je wordt nu constant omringd door bebouwing, terwijl je juist op het strand bent en de vrijheid wil ervaren. Het is een beetje dubbel."

Mensen in De Hoek hebben volgens Peter niet echt een identiteit. "Een Rotterdammer of Amsterdammer kun je omschrijven in een paar zinnen, maar een Hoekenees niet. Ze zijn zoekende naar wie ze echt zijn, omdat ze erg beïnvloed worden door de gemeente Rotterdam", vertelt hij. "Ze hebben niet het gevoel dat ze houvast hebben aan hun eigen dorp."

Daardoor is de Hoekenees ontevreden en tevreden tegelijk, omschrijft De Krom. "Ze zitten vaak in een spagaat, maar dat maakt Hoek van Holland Hoek van Holland. Het is de ideale cocktail van alles dat Nederland is."