Poldervaart reanimeert op landelijke G-dag

Excelsior trainer Adrie Poldervaart heeft woensdag op de landelijke G-voetbaldag een deelnemer moeten reanimeren. De oud-fysiotherapeut was, net als vele andere eredivisietrainers, aanwezig op het terrein van BVV Barendrecht.

"De hulpdiensten verschenen snel, dus die hebben het daarna overgenomen. Ik sta elke dag in contact met zijn begeleider en daaruit heb ik vernomen dat hij redelijk aanspreekbaar was en de nacht goed is doorgekomen", aldus Poldervaart.