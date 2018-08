Bouwvakkertjes leven zich uit in Schiedam

Kinderen in en rondom Schiedam hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen. Zes weken lang is het sportpark Willem Alexander omgetoverd tot Kidsbouwdorp, waar jongens en meisjes van 8 tot 13 jaar naar hartenlust kunnen zagen, timmeren en bouwen.

Elke week heeft het bouwdorp een ander thema. Deze week was dat 'winkelcentrum', vertelde bouwmeester Jean vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "Dus ze mogen zelf winkels gaan bouwen. Ik zorg ervoor dat dat in veilige en goede banen gebeurd."

Ook verslaggever Esther Schalkwijk hielp vrijdagmiddag een handje mee in Schiedam, in het kader van de RTV Rijnmond Zomertoer. "Ik ben niet handig, maar ik vind het wel leuk om te bouwen", legde ze uit. Zij mocht de kinderen helpen bij spijkers uit het hout halen en het ophangen van borden.

De 8-jarige Mike had haar hulp niet nodig. "Ik maak een bouwmarkt, met dingen zoals hamers, zagen en houten planken", vertelde hij vrijdagochtend aan Esther. Het werd een bouwwerk van zo'n 8 meter lang met nog een verdieping erbovenop. "Ja, dat was lastig om te bouwen. Ik ben ook een keer bijna uitgeschoten met de hamer."

Esther smeerde ook de kinderen in, deelde ze flesjes water uit en bakte pannenkoeken. Daarna was het tijd om het terrein van het Kidsbouwdorp weer spik en span te maken voor de volgende week. Met een thema dat de organisatie nog even geheim houdt.

Esther wilde ook zelf graag de handen nog uit de mouwen steken. Haar bouwwerk paste deze week niet in het thema, maar komt met de zomerse temperaturen wel goed van pas: een RTV Rijnmond-bar.