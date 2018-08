Rijnmond Nu zomertoert in Hoek van Holland

De RTV Rijnmond Zomertoer komt deze hele week uit het Waterweggebied! De afgelopen dagen hebben de verslaggevers een mooi beeld geschetst van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland... En Rijnmond Nu sluit deze week af in Hoek van Holland. Met gasten en verslaggevers die vertellen hoe ze deze week hebben ervaren!

Wat is jouw verhaal over het lint langs de Waterweg? Laat het ons weten! Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl .

Rijnmond Nu Twitterkanaal:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.