Rechter: geen extra vergoeding voor huurders Vreewijk

Bewoners van de ruim 1300 renovatiewoningen in Rotterdam-Vreewijk krijgen geen verhoging van de verhuiskostenvergoeding. De Rotterdamse rechtbank bepaalde vrijdag dat de duizend euro die woningcorporatie Havensteder nu aan de bewoners betaalt, voldoende is.

De bewoners van de Valkeniersbuurt vinden dat de woningcorporatie de renovatie van de huizen zo goedkoop mogelijk probeert uit te voeren. Volgens hen noemt Havensteder de verbouwing van de huizen bewust 'woningverbetering', en geen 'renovatie'. Daardoor zouden ze een vergoeding van 5910 euro mislopen.

De rechter stelt de bewoners niet in het gelijk. Volgens de rechter zijn de werkzaamheden aan onder meer het dak en de vloer geen renovatie, omdat het ging om het voorkomen en verhelpen van gebreken in en buiten de woning.

De houten vloer wordt bijvoorbeeld vervangen voor een zandcement dekvloer, maar dat is voor de rechter geen directe renovatie. Volgens de rechter is het een neveneffect van de noodzakelijke werkzaamheden dat de woning hierdoor verbeterd is. Het doel van de werkzaamheden was namelijk om kelders, muren en vloeren die door vocht waren aangetast, te herstellen.

Bovendien is het woongenot van de bewoners er - naar eigen zeggen - niet op vooruit gegaan, wat volgens de rechter het doel van een renovatie zou zijn.

De verhuiskostenvergoeding die de bewoners graag willen, is volgens de rechter ook niet noodzakelijk. Havensteder heeft de bewoners namelijk al gemeubileerde logeerwoningen ter beschikking gesteld, terwijl die vergoeding bedoeld is voor het verhuizen en inrichten van een tijdelijke woning.

In de logeerwoningen hebben de bewoners van Vreewijk bijna twee maanden gewoond. Zij hoefden daarvoor alleen hun persoonlijke spullen me te nemen en geen spullen uit hun eigen woning mee te nemen.