'Roken rond ziekenhuis is niet meer van deze tijd' Rokers bij de ingang van het ziekenhuis

"Het is niet meer van deze tijd dat patiënten en bezoekers eerst door de rookwalmen heen moeten." Ernst Kuipers is voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, een van de initiatiefnemers van het rookverbod in drie straten rondom het ziekenhuis.

Het Erasmus MC heeft vrijdag om het rookverbod samen met de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnaisum gevraagd bij burgemeester Aboutaleb. "We willen dat verbod omdat het niet meer van deze tijd is." Lees ook: Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam: ook straten moeten rookvrij "We hebben hier drie onderwijsinstellingen en een ziekenhuis", gaat Kuipers verder. "Daar hoort gewoon een heel duidelijk signaal bij: hier wordt niet gerookt." Het Erasmus MC is niet het enige ziekenhuis in de regio wat rookvrij wil worden. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in de Drechtsteden zijn de ziekenhuizen en buitenterreinen vanaf 18 oktober rookvrij. "Dit loopt al veel langer", vertelt Kuipers. "Er zijn veel meer ziekenhuizen die gezegd hebben: 'Wij willen de zorg rookvrij hebben.', daar past dit bij." Hoe hoog de boete moet worden voor roken in de Zimmermanweg, de Wytemaweg en op de hoek van Museumpark, weet Kuipers niet. "Dat is aan de gemeente. Maar ik denk dat we moeten beginnen met waarschuwen."