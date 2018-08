Deel dit artikel:











Ben jij een Feyenoord-verzamelaar? Dan zijn we op zoek naar jou! Feyenoord-supporter Hélène is op zoek naar Feyenoord-verzamelaars

Hélène Meulstee is een die-hard Feyenoord-supporter die een enorme verzameling Feyenoord-attributen heeft. Haar hele huis in Rotterdam-zuid hangt er vol mee. Ben jij net als zij ook zo'n verzamelaar? Dan zijn we op zoek naar jou!

Dit seizoen gaat Hélène iedere vrijdag in FC Rijnmond langs bij een supporter van Feyenoord die een grote en/of bijzondere collectie van de club heeft. Meld je aan via sport@rijnmond.nl en wie weet ben jij met je Feyenoord-verzameling te zien in de beste regionale voetbaltalkshow van Nederland. Kijk hierboven naar de eerste aflevering van de vlog van Hélène. Volgende week vrijdag is deel twee te zien.