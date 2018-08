Engelse milieuactivist op ligfiets door Rotterdam

Een bijzondere verschijning fietste vrijdag door Rotterdam: de Brit Martin Hutchinson met zijn hond Starsky. Vanaf zijn met kranten en veiligheidshesjes beplakte ligfiets wil Hutchinson de komende weken Nederlanders bewust maken hoe het gaat met het milieu.

Al twaalf jaar fietst ex-brandweerman Martin Hutchinson uit Engeland over de wereld om mensen bewuster te maken van de milieuproblematiek. De Brit is onderweg naar Australië, maar blijft gemiddeld een aantal maanden in een land hangen.

Sinds vier jaar neemt hij op zijn tocht ook Starsky mee, een voormalige hulphond uit Portugal. Afgelopen nacht logeerden Martin en Husky in de brandweerkazerne op de Rotterdamse Mijnsherenlaan.

“Ik slaap overal en nergens,” vertelt Martin, vanuit zijn ligfiets met daarachter nog een aparte aanhanger voor zijn hond. “Maar als ex-brandweerman krijg je al snel een plekje in een kazerne, dus dat probeer ik bijna in iedere stad of dorp.“

Ook gaat de Brit met zijn hond Husky langs scholen, om kinderen te vertellen over de gevolgen van milieuvervuiling. Tijdens zijn fietstocht ruimt hij onderweg zwerfafval op of probeert anderen daartoe aan te zetten. “Ik leef van weinig. Ik heb nog spaargeld en daar kan ik best een poos mee vooruit.”