Meer dan veertig jaar lang was hij de beheerder van het strand van Hoek van Holland. Kees Dekker heeft in al die jaren het strand en de toeristen zien veranderen.

Als strandbeheerder zorgde hij van 1972 tot 2017 voor een schoon en opgeruimd strand in Hoek van Holland. Dat betekende dat hij elke dag vroeg uit de veren moest, om het strand spic en span te maken vóór de eerste gasten kwamen. Dat gebeurt met speciale machines, zoals shovels.



"Vroeger kwamen de eerste gasten al rond half acht", vertelt Dekker. "Dat is nu anders. De mensen komen tegenwoordig veel later."

De strandgasten komen niet alleen later, ook zijn ze volgens Dekker in de loop van de jaren netter geworden. "Mensen willen blijkbaar op een schoon strand liggen", zegt hij.

Daar dragen de zeekraaien, zoals hij de meeuwen op het strand noemt, alleen niet aan bij. "Die meeuwen trekken alles open. Als al dat vuil aan het eind van de dag rond de afvalbakken ligt, wil je niet meemaken wat daar gebeurt als de mensen van het strand af zijn."

Maar ook voor mensen deinst een meeuw niet terug. "Ze zijn brutaal en erg slim. Ze pikken zo een boterhammetje uit de hand van een kind."

Heimwee naar het strand uit de jaren '70 heeft Kees niet. Nog steeds is Hoek van Holland voornamelijk een strand voor dagtoeristen uit de omgeving en Duitsers. Maar er is ook veel veranderd.

"Vroeger was het een strandje met uitgiftetentjes. Nu is alles gemoderniseerd. Hoek van Holland is een schitterend mooi strand geworden."