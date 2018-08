Auto te water in Kralingen, inzittende spoorloos

Op de 's-Gravenweg in Rotterdam-Kralingen is vrijdagavond een auto in het water beland. De inzittende van de auto is spoorloos verdwenen.

Om 22:23 uur kreeg de politie de melding binnen dat er een auto in een ondiepe sloot was beland, waar niemand in zou zitten. Ook de politie, brandweer en duikers die even later ter plaatse waren, konden niemand vinden.

Hoe de auto in het water is gekomen, is niet bekend. De politie zoekt de bestuurder van de auto. Ook onderzoeken agenten waar de auto vandaan komt en of die gestolen is.