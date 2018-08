Tien jaar ss Rotterdam in Rotterdam

Het is deze zaterdag precies tien jaar geleden dat het stoomschip Rotterdam na een jarenlange renovatie terugkeerde naar Rotterdam. Het schip uit 1959 is sinds februari 2010 open voor het publiek.

Na bijna vijftig jaar vaart meerde het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn in 2008 aan op het Derde Katendrechtse Hoofd. Dat gebeurde onder grote belangstelling: vanaf Hoek van Holland stonden er mensen langs de kades om de allerlaatste tocht van het schip mee te maken.

De Rotterdam is 228 meter lang, 28 meter breed en 61 meter hoog en in handen van de WestCord Hotelgroep. Het schip is vrij toegankelijk voor publiek.

Bekijk hieronder de tewaterlating op 13 september 1958 in het bijzijn van koningin Juliana: