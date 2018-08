Deel dit artikel:











RET-medewerkers rijden een dronken spookrijder op A15 klem Botlektunnel (archief)

Een 72-jarige man uit Oud-Beijerland is in de nacht van vrijdag op zaterdag gaan spookrijden door de Botlektunnel op de A15 richting Rotterdam. Medewerkers van vervoersbedrijf RET zagen het gebeuren en grepen in.

De bestuurder reed rond 00:45 uur spookrijdend door de Botlektunnel en veroorzaakte flinke schade tijdens zijn nachtelijke rit. Om de man te waarschuwen zette Rijkswaterstaat de kruizen in de tunnel op rood. Ook gingen de slagbomen naar beneden om te voorkomen dat andere auto's de tunnel in zouden rijden. Het was allemaal tevergeefs; de bestuurder negeerde de kruizen en knalde aan het einde van de tunnel een slagboom eruit en schampte een vangrail. Ook raakte hij onderweg meerdere auto's. Volgens een politiewoordvoerder zou de man de weg zijn kwijtgeraakt en de verkeerde kant op zijn gereden. Medewerkers van de RET zagen de man rijden en probeerden hem klem te rijden. Toen dat lukte, hielden ze de man staande totdat de politie aankwam. Agenten namen de beschonken automobilist mee naar het bureau waar hij moest blazen. Hij was onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs inleveren. Het is niet duidelijk hoeveel RET-medewerkers betrokken waren. De RET was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Niemand is bij deze dollemansrit gewond geraakt.