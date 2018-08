De geheimen van stadhuis Rotterdam: van koninklijk toilet tot dakterras

Een toilet voor koninklijk bezoek, indrukwekkende standbeelden, open haarden van marmer en een groot dakterras. In de nieuwste aflevering van Politiek010 laat bode Hans Lierop de geheimen van misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland zien.

Nu vinden de Rotterdammers de pracht en praal schitterend. Maar toen het stadhuis honderd jaar geleden werd opgeleverd, waren de reacties minder positief.

Hans Lierop: “Er was toen veel commotie. De mensen vonden het toen allemaal te overdreven. Als je nagaat dat de Van Nelle Fabriek van dezelfde tijd is, vonden de mensen dat veel mooier. Het was modern in hun ogen. Ze vonden dit allemaal een beetje achterhaald.”

De koninklijke wc

Het eerste deel is nu al te bekijken, volgende week volgt deel twee. In die aflevering laten we zien dat het stadhuis ook decor is geweest voor speelfilms en zoeken we uit wat er in de kelder zit.