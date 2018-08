Volg oefenduels regioclubs en Familiedag Sparta bij RTV Rijnmond

Het is weer een bomvolle sportzaterdag. Zo oefenen alle betaald voetbalclubs uit onze regio en houdt Sparta op Het Kasteel de Familiedag. RTV Rijnmond volgt al deze gebeurtenissen op de voet.

Er is een extra lange uitzending van Radio Rijnmond Sport. Vanaf 14:00 uur hoor je presentator Bart Nolles in de studio. Tot 21:00 uur zal hij je op de hoogte houden van de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord, maar ook van de oefenduels van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht.

We houden heel de dag twee liveblogs bij, zodat je niets hoeft te missen van alle berichtgeving, audio en video. De onderstaande liveblog gaat over de vriendschappelijke wedstrijden en Familiedag van Sparta. Later verschijnt op onze website een liveblog over PSV-Feyenoord.