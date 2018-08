Vrouw zwaargewond na aanrijding door achteruitrijdend busje

In Dordrecht is een 54-jarige vrouw zaterdag ernstig gewond geraakt door een aanrijding. Ze fietste op de Lombardstraat toen ze onder een achteruitrijdend busje terechtkwam.

De 23-jarige bestuurder had haar over het hoofd gezien. Hij reed op de Lombardstraat - een eenrichtingsweg - en zag een paal in de weg die een voetgangersgebied markeert. De man reed daarop achteruitreed en zag het slachtoffer niet.

Ze is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar man, die het allemaal zag gebeuren, is door hulpverleners opgevangen.

De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.