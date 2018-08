Excelsior te sterk voor 'combinatieploeg' AZ

Excelsior heeft zaterdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 3-2 overwinning tegen AZ. De Kralingers speelden op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer tegen een mix van spelers uit de eerste en tweede selectie van de Alkmaarders.

Myron Boadu opende de score namens AZ (1-0). Vlak voor het half uur maakte Carlito Fermina bij Excelsior 1-1 gelijk.

Jamie Jacobs zette de Alkmaarders in de 57e minuut op voorsprong (2-1), maar de ploeg van coach John van den Brom kon niet lang van deze stand genieten. Twee minuten later had Ali Messaoud alweer gelijk gemaakt (2-2). Tien minuten later scoorde Jeffry Fortes voor Excelsior de 3-2.

Volgende week zaterdag opent Excelsior in eigen huis tegen promovendus Fortuna Sittard.