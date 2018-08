De vragen van 4 augustus 2018

Hoe wordt brood, nadat het opgehaald is door de broodkar, omgezet in energie?

Hans de Zwart uit Hellevoetsluis wilt graag weten:Waarom kunnen we het water dat uit de dakgoot loopt niet opvangen om de wc mee door te spoelen? Dat lijkt me een goede oplossing voor het milieu.

Jacqueline van der Meer uit Hendrik-Ido-Ambacht vraagt:

Je ziet steeds karretjes rijden die brood ophalen om energie van te maken. Maar hoe doen ze dat precies? En kun je bijvoorbeeld ook oude gebakjes, pizza’s en dat soort dingen in die broodbakken gooien?

Ron Stokman uit Vlaardingen vraagt:

Sommige mensen hebben heel korte brede duimnagels. Hoe kan dat? En hoe noem je zo’n duim? En hoe kan het dat je zo’n duim hebt, is dat een erfelijkheidskwestie?

Jacqueline van ‘t Wout:

Mensen zeggen vaak dat je voorzichtig moet zijn met mensen die aan de deur komen die zich voordoen als Jehovah’s Getuigen. Klopt dat?

Peter van Die vraagt:

Als er uit de wolken regen valt, hoe lang duurt het dan voor ik de regen voel?

Priscilla van den Berg vraagt:

Hoe klinkt geluid in de ruimte? Reikt het verder, of is het juist gedempt?

Thijs Anchelon vraagt:

In het Nederlands heb je tongenbrekers als ‘de kat krabt de krullen van de trap’ en ‘de koetsier poetst de postkoets’. Heb je die ook in het Engels?

Remco Kroeze vraagt:

Gedestilleerd water en gedemineraliseerd water... wat voor water? Wat zijn de verschillen en waarvoor gebruik je de een en de ander, hoe wordt het gemaakt, waar is het nog te koop?



Carl Groenendijk uit Rotterdam Zuid vraagt:

In het kader van het huidige watertekort: kan er van zeewater geen drinkwater worden gemaakt?

Wil Leenborg uit R'dam West vraagt:

Ze rijden momenteel op de A15 en horen op de radio dat er een file is met 15 minuten vertraging. Maar ze hebben er wel 30 minuten in gestaan. wie berekent die vertragingstijd en hoe weten ze dat?