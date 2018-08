Drie keer boete in halfuur voor hardleerse bestuurder zonder rijbewijs

Drie keer binnen een halfuur door de politie betrapt en bekeurd worden op rijden zonder rijbewijs. Het overkwam een hardleerse bestuurder vrijdagavond.

Politieagenten zagen de man vrijdagavond in Rotterdam-Centrum op een scooter op zijn achterwiel rijden en een burn-out maken. Toen ze hem controleerden, bleek hij geen rijbewijs te hebben. Hij kreeg meerdere bekeuringen.

Even later was het weer raak: dezelfde agenten zagen hem opnieuw op een scooter rijden. Hij werd opnieuw gecontroleerd en opnieuw bekeurd. Maar daar bleef het niet bij; even later zat dezelfde man dit keer achter het stuur van een auto. In plaats van een boete, mag de man zich bij de rechter melden.