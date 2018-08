Deel dit artikel:











Eerste oefennederlaag voor Sparta Sparta-SC Cambuur

Sparta is zaterdag op de Familiedag van de club op Het Kasteel onderuit gegaan. SC Cambuur was met 2-0 te sterk voor de Rotterdammers. Daarmee verliest de ploeg van trainer Henk Fraser voor het eerst in de voorbereiding.

Na iets meer dan dertig minuten kwamen de Friezen aan de leiding. Tyrone Conraad maakte 0-1 namens Cambuur. De oud-jeugdspeler van Sparta en Feyenoord schoot van afstand langs Roy Kortsmit. Sparta kon vervolgens in de tweede helft nauwelijks kansen creëren. Het was Cambuur dat de score verdubbelde. Issa Kallon produceerde de 0-2 namens de ploeg uit Leeuwarden. Volgende week vrijdag oefent Sparta voor het laatst. Dan is Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst de tegenstander.