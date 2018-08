Deel dit artikel:











Sparta-keeper Kortsmit wil zich komend seizoen revancheren Roy Kortsmit

Roy Kortsmit startte zaterdag in de basisopstelling van Sparta in de oefenwedstrijd tegen SC Cambuur. De doelman uit Hoek van Holland kon een nederlaag tegen de Friese ploeg niet voorkomen (0-2). "Het is voor ons heel zuur, omdat we aan een goede voorbereiding bezig zijn", stelt hij.

De keeper vond dat de Rotterdammers de doelpunten te gemakkelijk weggaven. "We hebben meer mogelijkheden gehad om de kansen te maken", oordeelt Kortsmit, die vindt dat Sparta niet te veel druk op het komende jaar moet leggen. Revanche Vorig seizoen mistte de sluitpost meerdere wedstrijden van Sparta vanwege blessureleed. "Ik heb nergens last meer van. Er is geen terugslag", stelt de gretige Hoekenees gerust. "Ik heb mezelf hoge doelen gesteld. Ik wil 'verschrikkelijk' belangrijk zijn voor Sparta en alles geven voor de club om zo snel mogelijk te promoveren." Kortsmit wil revanche nemen op het vorige jaar. Dan zal hij de concurrentiestrijd met de aangetrokken keeper Tim Coremans moeten winnen. "Er is nog niks gesproken", aldus Kortsmit over de positie van eerste doelman.