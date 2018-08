Praat mee over PSV-Feyenoord

PSV en Feyenoord strijden om de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven

PSV en Feyenoord trappen in Eindhoven af voor het nieuwe voetbalseizoen. De landskampioen en bekerwinnaar zullen dan strijden om de Johan Cruijff Schaal. Uiteraard is RTV Rijnmond Sport bij deze seizoensopener aanwezig.

Radio Rijnmond Sport besteedt uitgebreid aandacht aan dit duel tussen de twee topclubs van Nederland. De uitzending, die al om 14:00 uur begonnen is, wordt gepresenteerd door Bart Nolles. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de radiocommentatoren in Eindhoven.

Verder houden we een liveblog bij over PSV-Feyenoord. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 21:00 uur. De uitzending beluister je via deze link . Klik hier als het liveblog niet goed wordt weergegeven.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson