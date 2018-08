Katwijk-FC Dordrecht gestaakt na vechtpartij langs het veld

Het oefenduel tussen VV Katwijk en FC Dordrecht is zaterdagmiddag op Sportpark De Krom bij een 1-0 stand gestaakt vanwege een vechtpartij rond het veld. Vlak voor tijd gingen twintig tot dertig FC Dordrechtsupporters met elkaar op de vuist, waardoor besloten werd om het duel te beëindigen.

In de eerste helft scoorden beide teams geen treffers. Vlak na de rust opende de kampioen van de tweede divisie de score. Robbert Susan zette de oranjehemden in de 47e minuut via een omgezette penalty met 1-0 aan de leiding.

Gestaakt

Maar het moment waarover vooral zal worden nagepraat, is de vechtpartij langs het veld. Verslaggever Jan Jaap Pruysen zag tien minuten voor tijd ineens een vechtpartij ontstaan. Toeschouwers gingen, tot buiten het sportpark, met elkaar op de vuist.

"Dit is heel heftig", zegt Pruysen, die constateerde dat er niet ingegrepen werd door de beveiliging. In eerste instantie was er geen politie aanwezig, maar kwamen drie tot vijf agenten het sportpark opgerend. Pruysen zag het geknok niet aankomen. "Het was een gemoedelijk sfeertje."

Fans van FC Dordrecht zouden de vechtpartij zijn begonnen. Politie Katwijk: "Het gaat om een groep van twintig à dertig fans van FC Dordrecht. Ze zijn nu de bus in begeleid en worden nagekeken op letsel door een ambulance. Daarna snel terug naar Dordrecht. Dit willen we niet in ons dorp hebben."