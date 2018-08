Deel dit artikel:











Tractorbestuurder gewond in Maassluis Tractor te water aan de Zuidbuurt in Maassluis (MediaTV)

Een man in Maassluis is zaterdagmiddag met zijn tractor in de sloot gereden. Hij liep daarbij nog onbekende verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde aan de Zuidbuurt. De bestuurder moest worden gestabiliseerd door een traumateam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk met de tractor kon gebeuren, is niet bekend.