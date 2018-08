Oudste RET bus viert 70ste verjaardag

Saurer in volle glorie in Tram Museum

In het Tram Museum Rotterdam aan de Kootsekade in Rotterdam werd zaterdag de 70ste verjaardag gevierd van de oudste bewaarde RET-bus, de 'Saurer'.

Na de Tweede Wereldoorlog importeerde de RET veel autobussen van de Zwitserse vrachtauto- en bussenfabrikant Saurer,

De Saurer 223 met zijn karakteristieke 'bolle' uiterlijk heeft alleen een deur in het midden, zodat de passagiers niet langs de chauffeur kunnen lopen. Daarom was er op deze bussen een conducteur aanwezig voor de kaartverkoop.

De bus was ook spartaans uitgevoerd. "De wagen had geen kachel. 's Winters was het inpakken geblazen en 's zomers werd het bloedheet in die wagen", herinnert oud-chauffeur André Johannessen zich.

Verder ontbeerde de bus, die dienst deed tot 1963, stuurbekrachtiging en rembekrachtiging. "Ik vind het bewonderingswaardig dat ze daarmee gereden hebben", zegt een bezoeker van het trammuseum.

Vrijwilliigers van Stichting Veteraan Autobussen (SVA) en RoMeO (Rotterdams openbaarvervoer Museum en exploitatie van Oldtimers) hebben de bus van sloop gered en hem in oorspronkelijke staat teruggebracht.

De Saurer moet nog APK gekeurd worden en zal in de toekomst bij speciale gelegenheden in Rotterdam op straat te zien zijn. "We willen er heel zuinig op zijn", zegt Joop Harmsen van RoMeO.