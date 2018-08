Deel dit artikel:











Vlaardinger schiet met paintball geweer uit rijdende auto Vlaardinger met paintballgeweer zorgt voor ophef (Foto: politie)

Een 19-jarige jongen heeft in Vlaardingen mensen de stuipen op het lijf gejaagd met een paintball geweer. De Vlaardinger zat met vrienden in een auto en schoot met het wapen in het rond. Het geweer was niet geladen, maar er klonken wel knallen.

De schutter en zijn maten reden zaterdag aan het begin van de avond rond in de buurt van Bankasingel. Omstanders belden de politie en die kwam met meerdere wagens op de melding af. Ook zette de politie de politiehelikopter in. Agenten ontdekten de auto en gingen erop af met kogelvrije vesten aan. De 19-jarige Vlaardinger vertelde dat hij een nieuw paintball geweer had gekocht. Hij is aangehouden. Hij is zijn geweer kwijt.