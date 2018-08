Feyenoord pakt Johan Cruijff Schaal met ABBA-systeem

Feyenoord is het voetbalseizoen 2018/2019 begonnen met het binnenhalen van de Johan Cruijff Schaal. De bekerwinnaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV na strafschoppen, nadat het duel in reguliere speeltijd 0-0 bleef. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst klopte de Brabanders via het ABBA-systeem, dat voor het eerst in Nederland werd toegepast.

Het duel kende een vurig begin, maar dat had meer te maken met het gedrag van Feyenoord-fans. De Rotterdamse fans gooiden fakkels en rookbommen op het veld, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük genoodzaakt was het spel even stil te leggen. Na enkele minuten kon de wedstrijd weer worden hervat.

De eerste helft was in balans. Het aantal kansen was aan beide kanten niet groot. PSV dreigde meermaals met kopballen, terwijl Feyenoord vlak voor de rust plotseling voor het Eindhovense doel opdook. Robin van Persie kon de voorzet van Sam Larsson niet goed op zijn voet nemen.

Grotere kansen

Nakon het thuispubliek even juichen na een treffer van Luuk de Jong, die echter Feyenoord-doelman Justin Bijlow hinderde. De goal werd terecht afgekeurd. Twee minuten later was Calvin Verdonk dichtbij een Rotterdams openingsdoelpunt. Zijn knal vloog nipt langs het doel van PSV-keeper Jeroen Zoet. Hirving Lozano, die inviel bij PSV, hielp een kwartier voor tijd dan weer een kans voor PSV om zeep.

Feyenoord gooide nog een slotoffensief uit de mouw. Daarin had Tonny Vilhena de strijd om de Johan Cruijff Schaal in reguliere speeltijd kunnen beslissen, maar hij knalde de bal van dichtbij op Zoet.

Hoofdrol Bijlow

Voor de eerste keer in de historie werd een penaltyreeks in Nederland via de ABBA-procedure genomen. Feyenoord begon die reeks, waarna PSV twee keer vanaf elf meter mocht aanleggen. Uiteindelijk namen de Rotterdammers de strafschoppen beter. Justin Bijlow werd de belangrijkste man bij de bekerwinnaar door twee inzetten te keren (5-6).

PSV - Feyenoord 0-0 (0-0)

Feyenoord wint na strafschoppen (5-6)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste (82' Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra (62' Amrabat), Vilhena; Berghuis, Van Persie (82' Vente), Larsson