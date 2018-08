Crazy Sexy Cool zorgt voor vunzig feestje in Zuiderpark

Deel dit artikel:











Crazy Sexy Cool in het Zuiderpark

Fans van dance, hiphop en urban kunnen zaterdag nog tot in de late uurtjes hun lol op tijdens Crazy Sexy Cool, een festival in het Zuiderpark in Rotterdam dat dit jaar zijn vijfde editie beleeft. Een festival met een vunzig randje.

Er zijn optredens van zangeres Maan, Dyna, Tony Junior, Freddy Moreira, Paul Elstak en nog zo'n vijftig andere artiesten, verdeeld over vijf podia. Ook kunnen bezoekers uit hun dak op vunzige deuntjes. Dat zijn oude en nieuwe hiphopplaten, R&B en dancehall die moeten zorgen voor schurende en schuddende lijven. En al het gefeest moet natuurlijk op de foto en worden gedeeld. Hoe maak je de perfecte festivalfoto? Verslaggever Tenny Tenzer zocht het uit.