Justin Bijlow beleefde zaterdag een mooie en gedenkwaardige avond door met Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal PSV te verslaan. De jonge doelman van de Rotterdammers speelde een hoofdrol door in de penaltyreeks twee strafschoppen te keren.

"Voor een keeper is dit een ideale scenario", erkent Bijlow, die zijn technische staf dankbaar is voor de goede voorbereiding op de strafschoppen.

Vermeer

Bijlow benadrukt dat hij een goede band heeft met reservedoelman Kenneth Vermeer. "De samenwerking is top. Hij heeft me opgevangen toen ik bij het eerste kwam." Komend seizoen is de jonge Rotterdammer de nummer één onder de lat, ten koste van Vermeer. "Hij helpt me nog steeds. Voor de wedstrijd kwam hij nog naar mij toe. Vermeer zei dat ik mijn ding moest doen en moest genieten."